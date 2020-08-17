17.08.2020 19:17

Пляжный волейбол. Харьковчане завоевали путевку на Евро U-18 (ВИДЕО)

Сборная Харьковской области стала вице-чемпионом страны и выступит на престижном турнире.



//sportevents.kharkiv.ua

С 6 по 9 августа 2020 года в городе Запорожье прошел розыгрыш Чемпионата Украины U-18 по пляжному волейболу.

Под руководством Анжелы Зинченко пара игроков Михаил Меркулов и Кирилл Терещенко завоевали серебряные медали и получили путевку на Чемпионат Европы в город Измир (Турция), который пройдет 16-20 сентября 2020 года.

Пара Тимофей и Станислав Онуфрейчук получили четвертое место на этом турнире.