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17.08.2020  19:17   

Пляжный волейбол. Харьковчане завоевали путевку на Евро U-18 (ВИДЕО)

Сборная Харьковской области стала вице-чемпионом страны и выступит на престижном турнире.


//sportevents.kharkiv.ua
С 6 по 9 августа 2020 года в городе Запорожье прошел розыгрыш Чемпионата Украины U-18 по пляжному волейболу.
 
Под руководством Анжелы Зинченко пара игроков Михаил Меркулов и Кирилл Терещенко завоевали серебряные медали и получили путевку на Чемпионат Европы в город Измир (Турция), который пройдет 16-20 сентября 2020 года.
 
Пара Тимофей и Станислав Онуфрейчук получили четвертое место на этом турнире.
Тэги:  пляжный волейбол, евро u-18, харьков, чемпионат
 
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