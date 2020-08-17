17.08.2020 17:38

Волейбол. В Харькове состоялся турнир памяти заслуженного тренера Украины Владимира Бомштейна

Состязания прошли в спорткомплексе НЮАУ имени Ярослава Мудрого.



//sportevents.kharkiv.ua

В турнире приняли участие четыре команды. Среди участников были экс-игроки клубов Суперлиги Украины и Европы. Турнир состоялся в Харькове уже в пятый раз. В этом году Владимиру Бомштейну должно было бы исполниться 80 лет. Почти всю жизнь человек посвятил волейболу. Владимир Бомштейн воспитал олимпийских чемпионов и чемпионов Европы. Ежегодно турнир организуют его родственники и воспитанники в память о своем отце, дедушке и тренере.

«Участие принимают одни из лучших команд. Ветеранские команды и действующие команды Харькова. Очень приятно, что спортсмены, Которые участвуют в турнире выкладываются на площадке. Отдают своему тренеру таким образом дань и уважение. Приятно, что такая традиция продолжается и дальше будет продолжаться», — прокомментировал кандидат в мастера спорта, сын Владимира Бомштейна, Денис Невьядомский.

На турнире присутствовал чемпион мира по волейболу, мастер спорта и заслуженный тренер Украины Сергей Побережченко. Именно Владимир Бомштейн был первым тренером спортсмена. Мужчина рассказывает: именно тренер когда-то ему сказал, что он станет чемпионом.

«Именно с его подачи я стал тренером. Волейбол для меня стал не просто делом, волейбол стал для меня судьбой. Владимир Давидович в меня это все вложил. Я очень благодарен этому человеку», — прокомментировал Сергей Побережченко.

На этот раз победила команда внука Владимира Бомштейна, члена студенческой и национальной лиги Украины Станислава Невьядомского.