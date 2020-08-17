17.08.2020 13:51

У Харьковского Металлиста-1952 День рождения

17-го августа в большой и дружной семье "Металлиста 1925" праздник - четвертая годовщина со дня основания Клуба.



://metalist1925.com/

«17-го августа в большой и дружной семье "Металлиста 1925" праздник. Именно сегодня все мы отмечаем четвертую годовщину со дня основания Клуба. Нам есть, о чем вспоминать и чем гордиться. Мы прошли путь от никому неизвестной любительской команды к претенденту на выход в элиту украинского футбола. Мы всегда и в любых ситуациях держали удар, видели большие победы и болезненные поражения. Все это мы делали вместе с вами, наши дорогие болельщики!



В "Металлист 1925" многие не верили, но то, что на первый домашний матч в истории на трибунах "Металлисту" вас собралось почти семь тысяч, говорит о многом. Все мы прекрасно понимали, что для завоевания фанатских сердец надо сделать очень и очень много, ведь Харьков - футбольный город, а харьковские болельщики очень требовательны, потому что знают, какой он - вкус большого футбола.



Первый футбольный год команда провела в Чемпионате ААФУ, по итогам которого повысилась в классе и получила профессиональный статус. В общем, в трех дивизионах отечественного футбола, а также розыгрыше Кубка Украины "желто-синие" сыграли 117 матчей, в которых одержали 66 побед и забили 208 мячей.



Уже через несколько дней "Металлист 1925" начнет пятый сезон в своей истории. Накануне его старта и в этот праздничный день хотелось бы пожелать всем членам "желто-синей" семьи "Металлиста 1925" крепкого здоровья, хорошего настроения, положительных и победных эмоций от каждого матча любимой команды, веры в светлое будущее и осуществления всех заветных планов !» - говорится на сайте харьковского профессионального футбольного клуба