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16.08.2020  15:05   

Перспективная харьковская теннисистка сменила гражданство ради карьеры

Анастасия Шошина теперь будет представлять Польшу.


// korrespondent.net

Украинская теннисистка Анастасия Шошина, занимающая 443-ю строчку в мировом рейтинге сменила украинское гражданство на польское, сообщает tenisklub.pl.

22-летняя теннисистка, которая уже десять лет живет и тренируется в Польше, документы на получение польского гражданства Шошина подала еще в мае прошлого года, и вот спустя почти год она получила польский паспорт.

Шошина родилась в Харькове. Под украинским флагом она успела выиграть пять одиночных титулов ITF, а также десять парных. Рекордной для нее является 381-я позиция в мировом рейтинге.

Источник:   korrespondent
 Тэги:  спорт, харьков, шошина, теннис, заробитчане
 
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