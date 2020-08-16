Перспективная харьковская теннисистка сменила гражданство ради карьеры

Анастасия Шошина теперь будет представлять Польшу.
Украинская теннисистка Анастасия Шошина, занимающая 443-ю строчку в мировом рейтинге сменила украинское гражданство на польское, сообщает tenisklub.pl.
22-летняя теннисистка, которая уже десять лет живет и тренируется в Польше, документы на получение польского гражданства Шошина подала еще в мае прошлого года, и вот спустя почти год она получила польский паспорт.
Шошина родилась в Харькове. Под украинским флагом она успела выиграть пять одиночных титулов ITF, а также десять парных. Рекордной для нее является 381-я позиция в мировом рейтинге.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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