Гендиректор «Металлиста 1925» Линке, успешно закончив сезон, ушел в отставку,

Генеральный директор харьковского ФК «Металлист 1925» Владимир Линке подал в отставку после четырехлетнего сотрудничества с клубом.
«Я так решил, потому что команда второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения», — цитирует пресс-служба комментарий Линке.
По словам Линке, он решил уйти по собственному желанию и основатели клуба отнеслись к этому с пониманием.
Временно исполнять обязанности Генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем генерального директора по финансовым вопросам.
В минувшем чемпионате Украины «Металлист 1925» финишировал седьмым.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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