Главная Новости Спорт Гендиректор «Металлиста 1925» Линке, успешно закончив сезон, ушел в отставку,
16.08.2020  17:07   

Гендиректор «Металлиста 1925» Линке, успешно закончив сезон, ушел в отставку,

Генеральный директор харьковского ФК «Металлист 1925» Владимир Линке подал в отставку после четырехлетнего сотрудничества с клубом.


Фото: metalist1925.com

«Я так решил, потому что команда второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения», — цитирует пресс-служба комментарий Линке.

По словам Линке, он решил уйти по собственному желанию и основатели клуба отнеслись к этому с пониманием.

Временно исполнять обязанности Генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем генерального директора по финансовым вопросам.

В минувшем чемпионате Украины «Металлист 1925» финишировал седьмым.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  металлист, харьков, стадион, команда, матч
 
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