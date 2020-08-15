15.08.2020 15:25

Зарьковчанка допрыгнула до первого золота в сезоне на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих заняла первое место в прыжках в высоту первого этапа нового сезона.



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Ярослава Магучих заняла первое место в прыжках в высоту первого этапа нового сезона Бриллиантовой лиги.

Соревнования проходили в Монако.

Магучих показала результат 1.98 метра. Она вела борьбу за первое место с еще одной украинкой Юлией Левченко - ей также удалось покорить 1.98 метра, но на это ушло больше попыток.

Бриллиантовая лига-2020. Этап в Монако

1. Ярослава Магучих (Украина) - 1.98 метра

2. Юлия Левченко (Украина) - 1.98

3. Жанель Шепер (Сент-Люсия) - 1.88

Напомним, организаторы Бриллиантовой лиги приняли решения, что общего зачета спортсменов с финалом в Цюрихе в этом сезоне не будет. Каждый этап является отдельным турниром.