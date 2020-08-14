Футбол. Харьковский клуб завершил сезон победой (ВИДЕО)

14.08.2020 12:49

Металлист 1925 завершил сезон в Первой лиге домашней победой.

«Металлист 1925» пропустил первый и последний мяч в этом поединке, зато между двумя пропущенными забил четыре раза.

В итоге, 4:2 в пользу «Металлиста 1925». В составе харьковской команды забивали Дерек, Шершень, Ямполь и Цвиренко.

Набрав 51 очко, «Металлист 1925» завершил сезон на седьмом месте.

В первой тройке, команды которой должны получить путевки в Премьер-Лигу, если пройдут аттестацию, — «Минай», «Рух» и «Ингулец».

Послематчевый комментарий исполняющего обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Вячеслава Хруслова.

- После игры поздравил футболистов с победой и окончанием сезона. Эта победа нам была нужна, поскольку сезон все же надо было закончить на мажорной ноте. Видел, что ребята от игры получали удовольствие, они выполнили все то, что мы от них требовали.

- Давайте немного о будущем. Что будет в новом сезоне?

- С завтрашнего дня мы начнем встречаться с футболистами, ведь у многих ребят заканчиваются контракты. Пока ничего конкретного сказать не могу.

- Оцените, пожалуйста, сезон, что уже прошло.

- Считаю, что мне не совсем корректно комментировать работу тренерского штаба Андрея Демченко. С чем я был согласен, с чем-то - нет. Я с Андреем Анатольевичем разговаривал, доказывал собственное мнение. А почему не получилось в сезоне ... Надо его проанализировать. Были хорошие матчи, собственно, первый круг мы закончили на первом месте. А весной опять тот же сценарий. Именно поэтому, надо все проанализировать, чтобы подобного больше не было.

- Скажите, почему в последних матчах мы не видели на поле Сидоренко, Жука, Поспелова, Дегтяренко и Дмитренко?

- Все, кого вы назвали, пока травмированы.

- Прокомментируйте прекращении сотрудничества с Сергеем Романовым.

- Он сам изъявил желание уйти из клуба. Пришел ко мне и сказал, что играть в "Металлисте 1925" не хочет. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

- Какова ситуация в команде с коронавируса?

- После матча в Николаеве команда прошла ПЦР-тестирования. Все здоровы, все нормально!

- Насколько тяжело были принять команду после трех поражений подряд?

- Конечно, не легко. Надо было привести в норму их психологическое состояние, разговаривать с ними. Считаю, что с этим мы справились. Даст Бог, в следующем сезоне будем бороться за выход в Премьер-Лиги.

- Какой гол вашей команды в прошлом сезоне был красивым?

- Много таких было. Что говорить, даже сегодня забивали неплохие мяча. Но мне наиболее нравится гол Ярослава Ямполя в Ивано-Франковске в первом круге ..

Участие в пресс-конференции приняли также игроки "Металлиста 1925" Михаил Шершень и Арсен Белименко.

Михаил Шершень:

- Завершили сезон на мажорной ноте. Это очень важно для будущего, команда в хорошем настроении будет продолжать дальше прогрессировать. Не поняли, как пропустили, продолжали играть. По настроению, то на каждую игру надо выходить, как на последнюю. Выходить и побеждать.

Арсен Белименко:

- Сыграли достаточно хорошо. После пропущенного гола пришли в себя и забили трижды в первом тайме, а уже во втором держали мяч под контролем, забили четвертый и, к сожалению, пропустили. Будем исправлять собственные ошибки и двигаться дальше.

Сказали, что буду играть. Я тренировался и верил, что получу свой шанс. Вышел и сыграл. Сделал все, что и должен был, страховал, ничего особенного. Что должен был отбить, все отбил.