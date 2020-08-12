12.08.2020 13:49

Тхэквондо. На Холодной горе прошли майстер-классы (ФОТО)

Для юных жителей под открытым небом состоялись мастер-классы по тхэквондо WTF.



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Для юных жителей микрорайонов Залютино и Холодная гора 10 - 11 августа под открытым небом состоялись мастер-классы по тхэквондо WTF.

Под четким руководством тренера-преподавателя тхэквондо, мастера спорта Украины, обладателя черного пояса IV дан Руслана Дворниченко и тренера-преподавателя тхэквондо, мастера спорта Украины, обладателя черного пояса I дан Светланы Алиевой, вместе с членами национальной сборной Украины, победителями и призерами чемпионатов мира, Европы, международных турниров, чемпионатов Украины и всеукраинских турниров для присутствующих проведения спортивную разминку и продемонстрированы основы и приемы боевого искусства.

Самые активные и любознательны приняли участие в мастер-классе и попробовали свои силы в тхэквондо.

Такие веселые и интерактивные мастер-классы приобщают детей к здоровому образу жизни и популяризируют занятия спортом.