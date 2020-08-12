Тхэквондо. На Холодной горе прошли майстер-классы (ФОТО)

Для юных жителей под открытым небом состоялись мастер-классы по тхэквондо WTF.
Для юных жителей микрорайонов Залютино и Холодная гора 10 - 11 августа под открытым небом состоялись мастер-классы по тхэквондо WTF.
Под четким руководством тренера-преподавателя тхэквондо, мастера спорта Украины, обладателя черного пояса IV дан Руслана Дворниченко и тренера-преподавателя тхэквондо, мастера спорта Украины, обладателя черного пояса I дан Светланы Алиевой, вместе с членами национальной сборной Украины, победителями и призерами чемпионатов мира, Европы, международных турниров, чемпионатов Украины и всеукраинских турниров для присутствующих проведения спортивную разминку и продемонстрированы основы и приемы боевого искусства.
Самые активные и любознательны приняли участие в мастер-классе и попробовали свои силы в тхэквондо.
Такие веселые и интерактивные мастер-классы приобщают детей к здоровому образу жизни и популяризируют занятия спортом.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажность:
давление:
ветер: