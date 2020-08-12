12.08.2020 12:49

Воркаут. В Харькове схлестнутся спортклубы

В Первой столице состоится битва за кубок по воркауту среди спортивных клубов.



//sportevents.kharkiv.ua

В рамках FIT DAY Kharkiv 2020, который состоится 29 августа 2020года на стадионе «Металлист», с 13:00 до 16:00 пройдут соревнования по воркауту “Barstylers Workout Challenge”

Атлеты украинских клубов будут бороться за кубок «Barstylers Workout Cup». К участию в Barstylers Workout Challenge допускаются участники любой возрастной категории.

Соревнования состоят из двух этапов:

1 этап — соревнования среди участников воркаут залов;

2 этап — соревнования по воркаут двоеборья.

На первом этапе ребята должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений. Во втором этапе соревнований ребята выполняют подтягивание на турнике с 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.

Регистрация на Barstylers Workout Challenge в инстаграме Barstylers.

Напомним, что в 2019 году победу и главный кубок забрал с результатом 685 баллов зал «Старт».