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12.08.2020  12:49   

Воркаут. В Харькове схлестнутся спортклубы

В Первой столице состоится битва за кубок по воркауту среди спортивных клубов.


//sportevents.kharkiv.ua
В рамках FIT DAY Kharkiv 2020, который состоится 29 августа 2020года на стадионе «Металлист», с 13:00 до 16:00 пройдут соревнования по воркауту “Barstylers Workout Challenge”
 
Атлеты украинских клубов будут бороться за кубок «Barstylers Workout Cup». К участию в Barstylers Workout Challenge допускаются участники любой возрастной категории.
 
Соревнования состоят из двух этапов:
1 этап — соревнования среди участников воркаут залов;
2 этап — соревнования по воркаут двоеборья.
 
На первом этапе ребята должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений. Во втором этапе соревнований ребята выполняют подтягивание на турнике с 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.
 
Регистрация на Barstylers Workout Challenge в инстаграме Barstylers.
 
Напомним, что в 2019 году победу и главный кубок забрал с результатом 685 баллов зал «Старт».
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  воркаут, кубок, харьков
 
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