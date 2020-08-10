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10.08.2020  14:19   

Футбол. Фиаско желто-синих на выезде (ВИДЕО)

В Киеве прошел 29 тур Чемпионата первой лиги, где встретились «Металлист 1925» и «Оболонь Бровар».


Футбол. Фиаско желто-синих на выезде (ВИДЕО)
Встреча с Обольнью завершилась для харьковчан поражением 0:3.
 
Все голы были забиты во втором тайме. При этом «Оболонь» открыла счет голом с центра поля. Отличился Олег Слободян. Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 2:30.
 
«Металлист 1925» с 48 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице.
 
Послематчевый комментарий исполняющего обязанности главного тренера Металлиста 1925 Вячеслава Хруслова.
 
- Комментировать особо нечего. "Оболонь Бровар" хочу поздравить с победой. Были объективные и субъективные причины. Первый тайм играли на равных, а во втором, к сожалению, не хватило сил. У нас в заявке было всего пятнадцать футболистов. Конец сезона...
Заключительный матч сезона харьковская команда проведет дома против «Кремня» из Кременчуга.
 
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, поражение
 
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