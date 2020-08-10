10.08.2020 14:19

Футбол. Фиаско желто-синих на выезде (ВИДЕО)

В Киеве прошел 29 тур Чемпионата первой лиги, где встретились «Металлист 1925» и «Оболонь Бровар».



Футбол. Фиаско желто-синих на выезде (ВИДЕО)



Встреча с Обольнью завершилась для харьковчан поражением 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. При этом «Оболонь» открыла счет голом с центра поля. Отличился Олег Слободян. Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 2:30.

«Металлист 1925» с 48 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице.

Послематчевый комментарий исполняющего обязанности главного тренера Металлиста 1925 Вячеслава Хруслова. - Комментировать особо нечего. "Оболонь Бровар" хочу поздравить с победой. Были объективные и субъективные причины. Первый тайм играли на равных, а во втором, к сожалению, не хватило сил. У нас в заявке было всего пятнадцать футболистов. Конец сезона...

Заключительный матч сезона харьковская команда проведет дома против «Кремня» из Кременчуга.