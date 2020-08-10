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10.08.2020  12:19   

Скончался тренер по водному поло Александр Марьин

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковсокго городского совета с прискорбием сообщает об уходе из жизни тренера водного поло Александра Евгеньевича Марьина.


//sportevents.kharkiv.ua
Александр Евгеньевич скончался 7 августа 2020 года из-за болезни сердца в городе Каменское Днепропетровской области, где проходил второй тур Чемпионата Украины по водному поло среди юношей.
 
Александр Марьин — тренер-преподаватель высшей категории по водному поло, работал в городской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта Яны Клочковой с 1993 года. Его ученики неоднократно становились призерами чемпионатов Украины по водному поло среди юношей и юниоров.
 
Александр Евгеньевич, будучи спортсменом-ватерполистом на протяжении многих лет, участвовал в первенствах СССР и неоднократно становился их призером.
 
В 1977 году в составе юношеской команды ватерполистов Харькова, Александр Марьин выиграл первенство СССР по водному поло.
 
В 1978 году стал чемпионом СССР среди профсоюзных команд, а в 1979 году — центрального совета «Динамо». В этом же году в составе сборной команды Украины стал чемпионом СССР среди молодежных команд.
 
Выражаем глубокое соболезнование семье и близким Александра Евгеньевича.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  смерть, марьин, харьков
 
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