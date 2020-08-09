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09.08.2020  12:32   

Велоспорт-BMX. Под Харьковм прошел чемпионат и Кубок Украины (ФОТО)

Определились победители в индивидуальной гонке и рейтинге.


//sportevents.kharkiv.ua
В Купянске состоялись чемпионаты по велоспорту-BMX
 
Велосипеды разновидности BMX комплектуются 20-дюймовыми колесами, не имеют подвески и едут на одной передаче.
 
Специализированная трасса в Купянске принимает серию этапов чемпионата и Кубка Украины по этому виду велоспорта.
 
В первые дни соревновались элитные спортсмены. В олимпийской дисциплине «рейсинг» (велосипедный мотокросс) хозяева трассы заняли высшие места: Владислав Сапожников — первое, Александр Щербак — второе.
 
Среди женщин харьковчанка Дарья Куличенко завоевала бронзовую медаль. В индивидуальной гонке на время победил Щербак, Сапожников — второй, Куличенко — третья. До конца недели в Купянске состоится серия национальных турниров по спринту, в которой примут участие гонщики младших возрастов.
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, чемпионат, харьков, купянск
 
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