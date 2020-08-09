09.08.2020 12:32

Велоспорт-BMX. Под Харьковм прошел чемпионат и Кубок Украины (ФОТО)

Определились победители в индивидуальной гонке и рейтинге.



//sportevents.kharkiv.ua

В Купянске состоялись чемпионаты по велоспорту-BMX

Велосипеды разновидности BMX комплектуются 20-дюймовыми колесами, не имеют подвески и едут на одной передаче.

Специализированная трасса в Купянске принимает серию этапов чемпионата и Кубка Украины по этому виду велоспорта.

В первые дни соревновались элитные спортсмены. В олимпийской дисциплине «рейсинг» (велосипедный мотокросс) хозяева трассы заняли высшие места: Владислав Сапожников — первое, Александр Щербак — второе.

Среди женщин харьковчанка Дарья Куличенко завоевала бронзовую медаль. В индивидуальной гонке на время победил Щербак, Сапожников — второй, Куличенко — третья. До конца недели в Купянске состоится серия национальных турниров по спринту, в которой примут участие гонщики младших возрастов.