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07.08.2020  13:19   

Футбол. Оригинальная презентация харьковского спортсмена (ВИДЕО)

Видеоролик воспитанника первостоличного футбола Михаила Мудрика.


//desna.football
До сих пор видео-представление новичков в украинском футболе практически никогда не практиковалось
 
И, вот, черниговская «Десна» представила видеороликом своего новичка — 19-летнего полузащитника Михаила Мудрика.
 
«Десна» арендовала Мудрика у донецкого «Шахтера», которому принадлежит этот футболист.
 
Михаил Мудрик родом из Краснограда Харьковской области. Начинал он футбольный путь в академии харьковского «Металлиста».
Источник:   Сайт ФК Десна
 Тэги:  футбло, спорт, харьков, ролик, мудрик
 
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