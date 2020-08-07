07.08.2020 13:19

Футбол. Оригинальная презентация харьковского спортсмена (ВИДЕО)

Видеоролик воспитанника первостоличного футбола Михаила Мудрика.



//desna.football

До сих пор видео-представление новичков в украинском футболе практически никогда не практиковалось

И, вот, черниговская «Десна» представила видеороликом своего новичка — 19-летнего полузащитника Михаила Мудрика.

«Десна» арендовала Мудрика у донецкого «Шахтера», которому принадлежит этот футболист.

Михаил Мудрик родом из Краснограда Харьковской области. Начинал он футбольный путь в академии харьковского «Металлиста».