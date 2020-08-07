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07.08.2020  12:19   

Гольф. В Харькове состоялся турнир среди женщин

К постоянным участницам турнира присоединились 22 начинающие гольфистки.


//sportevents.kharkiv.ua
Завершился III этап Open Ladies Golf Tour, который проходил при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа.
 
В субботу к участницам турнира присоединились 22 женщины-начинающие, которые пришли в Школу гольфа. Первые удары каждая спортсменка делала под наблюдением профессиональных тренеров, а в завершение начинающие соревновались в мини-турнире.
 
Победительницами и призерами третьего этапа стали:
 
1 место (гандикап 0-36) — Людмила Колобова;
2 место (гандикап 0-36) — Елена Мовчан;
3 место (гандикап 0-36) — Татьяна Романюк.
 
С гандикапами (36-54) призерами стали:
 
1 место — Елена Пуговкина;
2 место — Дарья Скорубская;
3 место — Кристина Малеева.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гольф, женский турнир, харьков
 
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