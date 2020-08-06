Харьковские гонщики лидируют на чемпионате Украины

06.08.2020 12:02

Второй этап соревнований по автомобильному спорту «картинг» состоялся в Полтаве.

Соревновались картингисты в самом скоростном классе «KZ-2». Харьковскую область представляли пять гонщиков клуба «Лидер», двое из них попали на пьедестал почета.

Первым на финише был Вячеслав Путятин, а его одноклубник Александр Дерюга занял второе место. Бронзовая медаль досталась киевлянину Егору Скале.

Еще два харьковчанина попали в первую десятку этой гонки. Никита Фурнике занял четвертое место, а Андрей Одинец - шестое.

Следующие этапы соревнований будет принимать Киев.