Харьковские гонщики лидируют на чемпионате Украины

Второй этап соревнований по автомобильному спорту «картинг» состоялся в Полтаве.
Первым на финише был Вячеслав Путятин, а его одноклубник Александр Дерюга занял второе место. Бронзовая медаль досталась киевлянину Егору Скале.
Еще два харьковчанина попали в первую десятку этой гонки. Никита Фурнике занял четвертое место, а Андрей Одинец - шестое.
Следующие этапы соревнований будет принимать Киев.
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