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06.08.2020  12:02   

Харьковские гонщики лидируют на чемпионате Украины

Второй этап соревнований по автомобильному спорту «картинг» состоялся в Полтаве.


// ХОГА
Соревновались картингисты в самом скоростном классе «KZ-2». Харьковскую область представляли пять гонщиков клуба «Лидер», двое из них попали на пьедестал почета.

Первым на финише был Вячеслав Путятин, а его одноклубник Александр Дерюга занял второе место. Бронзовая медаль досталась киевлянину Егору Скале.

Еще два харьковчанина попали в первую десятку этой гонки. Никита Фурнике занял четвертое место, а Андрей Одинец - шестое.

Следующие этапы соревнований будет принимать Киев.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  картинг, гонки, харьков
 
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