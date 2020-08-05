Виктор Рубан завоевал «серебро» на чемпионате Украины

Во Львове прошел чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ФСО и спортивных клубов, серебряную медаль которого в стрельбе из классического лука среди мужчин завоевал харьковчанин.
Также Виктор Рубан вместе с Дарьей Павличенко остановились в шаге от медалей в составе смешанной команды. В «бронзовом» финале харьковчане уступили 3:5 соперникам из Львова.
В стрельбе из блочного лука среди мужчин до медали чуть не дотянул харьковчанин Юрий Дорошенко. В поединке за третье место он уступил со счетом 132:140 Константину Школьному из Львова.
В управлении отмечают, что с 19 по 23 августа в Харькове на базе СДЮСШОР «Коммунар» планируется проведение первого этапа Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».
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Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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