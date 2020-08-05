Главная Новости Спорт Виктор Рубан завоевал «серебро» на чемпионате Украины
05.08.2020  17:59   

Виктор Рубан завоевал «серебро» на чемпионате Украины

Во Львове прошел чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ФСО и спортивных клубов, серебряную медаль которого в стрельбе из классического лука среди мужчин завоевал харьковчанин.


// ХОГА
Виктор Рубан успешно преодолел квалификацию и со второго места вышел в финальный раунд, где, преодолев пятерых соперников, вышел в финал соревнований. К сожалению, в борьбе за золотую медаль харьковчанин уступил 2:6 Маркияну Ивашко из Львова.

Также Виктор Рубан вместе с Дарьей Павличенко остановились в шаге от медалей в составе смешанной команды. В «бронзовом» финале харьковчане уступили 3:5 соперникам из Львова.

В стрельбе из блочного лука среди мужчин до медали чуть не дотянул харьковчанин Юрий Дорошенко. В поединке за третье место он уступил со счетом 132:140 Константину Школьному из Львова.

В управлении отмечают, что с 19 по 23 августа в Харькове на базе СДЮСШОР «Коммунар» планируется проведение первого этапа Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Спорт В Харькове определили победителей этапа Кубка Украины по стрельбе из лука 22.07 Спорт Стрельба из лука. Харьковчане - призеры Всеукраинского турнира 01.07 Спорт Харьковские лучники стали чемпионами Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 