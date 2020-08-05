Виктор Рубан завоевал «серебро» на чемпионате Украины

05.08.2020 17:59

Во Львове прошел чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ФСО и спортивных клубов, серебряную медаль которого в стрельбе из классического лука среди мужчин завоевал харьковчанин.

Виктор Рубан успешно преодолел квалификацию и со второго места вышел в финальный раунд, где, преодолев пятерых соперников, вышел в финал соревнований. К сожалению, в борьбе за золотую медаль харьковчанин уступил 2:6 Маркияну Ивашко из Львова.

Также Виктор Рубан вместе с Дарьей Павличенко остановились в шаге от медалей в составе смешанной команды. В «бронзовом» финале харьковчане уступили 3:5 соперникам из Львова.

В стрельбе из блочного лука среди мужчин до медали чуть не дотянул харьковчанин Юрий Дорошенко. В поединке за третье место он уступил со счетом 132:140 Константину Школьному из Львова.

В управлении отмечают, что с 19 по 23 августа в Харькове на базе СДЮСШОР «Коммунар» планируется проведение первого этапа Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».