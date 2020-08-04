04.08.2020 14:54

Харьковские велосипедисты остановились в шаге от лидерства в чемпионате Украины

Харьковская молодежка привезла серебро с юношеского чемпионата страны по велоспорту на шоссе,



Харьковские велосипедисты остановились в шаге от лидерства в чемпионате Украины



В Днепре состоялся юношеский чемпионат страны по велоспорту на шоссе, на котором сборная Харьковской области завоевала три серебряные и две бронзовые награды, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

По данным управления, соревнования прошли в трех видах программы: индивидуальные гонки на время, индивидуальные групповые гонки и командные гонки на время.

Среди девушек в индивидуальной гонке на время второй результат показала Арина Коротеева. В индивидуальных групповых гонках София Трубчанинова также заняла второе место.

Еще одну серебряную медаль Харьковской области принес Валентин Кабашный, который финишировал вторым в командных гонках на время в составе объединенной команды.

Бронзовым призером в индивидуальных групповых гонках стала Мария Сухопалова. Также она вместе с другими харьковчанками Софией Трубчанинов, Ариной Коротеев и Софией Зверева заняла третье место в командных гонках на время.