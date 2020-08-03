03.08.2020 17:27

В 7 туре областного футбольного чемпионата харьковские команды укрепили лидерство

Матчи седьмого тура чемпионата Харьковской области не принесли громких сенсаций, но обострили интригу в борьбе за призовые места.



// amateur.footboom.com

В частности потеряли очки харьковские "Авангард" и "Маяк" .

Харьковчане на выезде не смогли одолеть команду "Лозовая-Панютино" (ничья 1: 1), в составе которой вновь отличился лучший бомбардир нынешнего чемпионата - Денис Скотаренко.

В параллельном матче "Маяк" на последних минутах спасся от поражения "Квадро". В составе команды из Валок снова сыграли Александр Кучер и Евгений Красников . Экс-защитник сборной Украины провел полный матч, а вот вице-президент "Динамо" уже на пятнадцатой минуте был заменен из-за повреждения.

Неудачей конкурентов воспользовались "Змиев" и "Универ-Динамо" .

Змиевчане на выезде благодаря хет-трика Михаила Левенца победили "Арену" (6: 3) и сократили отставание от призовой тройки до одного очка.

Подопечные Сергея Сизихина, в свою очередь, на выезде переиграли "Первомайский". Победа позволила "Универ-Динамо" укрепить лидерство в чемпионате.