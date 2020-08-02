02.08.2020 19:23

Звездный экс-тренер Металлиста оценил положение Мирчи Луческу

Экс-главный тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич считает, что румынскому специалисту, ставшему во главе пикирующего киевского Динамо, без кадровой чистки не обойтись.



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Из всех украинских наставников Мирон Маркевич, возглавлявший Металлист и Днепр провел, возможно, наибольшее количество матчей против Мирчи Луческу, который после 12 успешных лет в Шахтере, недавно возглавил Динамо.

— Мирон Богданович, насколько сложно было противостоять команде Мирчи Луческу?

— Начнем с того, что у Луческу под рукой всегда были классные исполнители. Благодаря президенту Шахтера Ринату Ахметову румынский наставник ни в чем не нуждался. Молодых иностранцев тренер развивал, иначе горняки не показали бы таких результатов.

А что касается вашего вопроса, то против Шахтера всегда было сложно играть. Хотя с Днепром мы нашли ключ к успехам, трижды обыграв донетчан и один раз сыграв с ними вничью. С Металлистом мы тоже выигрывали у Шахтера, правда, не так часто.

— У вас всегда была повышенная мотивация на матчи с Шахтером?

— Конечно. Также, как на поединки против Динамо и Днепра, когда я тренировал Металлист. И премиальные всегда были повышенные. Правда, дело было не в деньгах. Когда выходишь на поле, а на трибунах 50 000 зрителей, о премиальных не думаешь, преобладает сам азарт, жажда обыграть сильного противника.

— Какой для вас был самый запоминающийся матч против Шахтера Мирчи Луческу?

— Наверное, поединок в октябре 2011 года. На заполненной Донбасс Арене Металлист выиграл у звездного состава горняков со счетом 2:1. Мы тогда действительно были сильнее.

— Румынский специалист может дать толчок Динамо, от которого болельщики уже заждались качественной игры и серьезных результатов?

— С тем составом, который имеется на сегодняшний день, не вижу больших перспектив. Если наставнику удастся качественно усилиться, а это как минимум процентов 50 основной обоймы, то может что-то и получится. Все зависит от того, о чем договаривался президент Динамо Игорь Суркис с Мирчей Луческу. Однако, считаю, что права на ошибку у наставника нет.