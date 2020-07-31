31.07.2020 17:21

Маунтенбайк. В Харькове состоялись отборочные велотурниры (ФОТО)

На трассе в Лесопарке определялись спортсмены, которые выступят на чемпионате Украины по маунтенбайку.



//sportevents.kharkiv.ua

Спортсмены соревновались в течение двух дней — в шорт-треке (кросс-кантри на коротком круге) и олимпийском кросс-кантри.

Мужской зачет дважды выиграл харьковчанин Александр Коняев, его одноклубник Игорь Скобеев в оба дня финишировал вторым. Еще одна подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова, Ирина Попова, выиграла олимпийский формат женской гонки.

В шорт-треке среди женщин первенствовала воспитанница харьковского велоспорта Марья Шерстюк, которая сейчас выступает за Киев.

Юношеский зачет оба раза возглавил представитель харьковской ШВСМ Егор Волков, среди младших юношей два «золота» на счету Тихона Романченко.

Гонки стали отборочными к серии национальных турниров, которые в августе примут Черновцы. Основной чемпионат Украины состоится с 13-го по 15-е число.

Тем временем в Днепре прошел юношеский чемпионат Украины по шоссейным велогонкам. До «золота» харьковчане не добрались, а серебряные и бронзовые медали сборной Харьковской области принесли Арина Коротеева, София Трубчанинова, Мария Сухопалова, София Зверева и Валентин Кабашный.