Главная Новости Спорт Картинг. Харьковчане выиграли второй этап Кубка Украины по автоспорту
29.07.2020  19:35   

Картинг. Харьковчане выиграли второй этап Кубка Украины по автоспорту

С 24 по 26 июля 2020 года в Полтаве прошли соревнования по картингу с участием харьковских гонщиков, одержавших победу.


//sportevents.kharkiv.ua
Принять участие в гонке приехали сильнейшие спортсмены со всех областей Украины. Соревнования прошли на спортивном комплексе «Лтава» г. Полтава, который является одним из лучших картодромов страны.
 
По итогам 2 финалов первое место занял гонщик «Лидера» Вячеслав Путятин, опередив чемпиона Украины 2019 года, своего одноклубника Александра Дерюгу.
 
Места с третьего по пятое распределили между собой гонщики «Лидера», финишировав в следующем порядке:
 
3 место — Никита Фурник;
4 место — Александр Дерюга;
5 место — Андрей Одиница;
13 место — Кирилл Абсалямов.
Первое место в классе «Пионер Н» среди семи пилотов завоевал гонщик «Лидера» Станислав Дьячина.
 
Удачно дебютировал самый юный пилот команды Илья Гнатенко, который выступал в классе машин «Комер-микро» и который пришел к фишину шестым.
 
Следующий этап чемпионата Украины пройдёт с 31 июля по 2 августа на спорт комплексе «Лтава» в городе Полтава.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  картинг, спорт, харьков, украина, победа, кубок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Спорт Харьковские картингисты - пятикратные чемпионы Украины (ОБНОВЛЕНО) 23.10 Спорт 10-летний харьковчанин стал чемпионом Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 