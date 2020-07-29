29.07.2020 19:35

Картинг. Харьковчане выиграли второй этап Кубка Украины по автоспорту

С 24 по 26 июля 2020 года в Полтаве прошли соревнования по картингу с участием харьковских гонщиков, одержавших победу.



//sportevents.kharkiv.ua

Принять участие в гонке приехали сильнейшие спортсмены со всех областей Украины. Соревнования прошли на спортивном комплексе «Лтава» г. Полтава, который является одним из лучших картодромов страны.

По итогам 2 финалов первое место занял гонщик «Лидера» Вячеслав Путятин, опередив чемпиона Украины 2019 года, своего одноклубника Александра Дерюгу.

Места с третьего по пятое распределили между собой гонщики «Лидера», финишировав в следующем порядке:

3 место — Никита Фурник;

4 место — Александр Дерюга;

5 место — Андрей Одиница;

13 место — Кирилл Абсалямов.

Первое место в классе «Пионер Н» среди семи пилотов завоевал гонщик «Лидера» Станислав Дьячина.

Удачно дебютировал самый юный пилот команды Илья Гнатенко, который выступал в классе машин «Комер-микро» и который пришел к фишину шестым.

Следующий этап чемпионата Украины пройдёт с 31 июля по 2 августа на спорт комплексе «Лтава» в городе Полтава.