29.07.2020 19:35
Картинг. Харьковчане выиграли второй этап Кубка Украины по автоспорту
С 24 по 26 июля 2020 года в Полтаве прошли соревнования по картингу с участием харьковских гонщиков, одержавших победу.
//sportevents.kharkiv.ua
Принять участие в гонке приехали сильнейшие спортсмены со всех областей Украины. Соревнования прошли на спортивном комплексе «Лтава» г. Полтава, который является одним из лучших картодромов страны.
По итогам 2 финалов первое место занял гонщик «Лидера» Вячеслав Путятин, опередив чемпиона Украины 2019 года, своего одноклубника Александра Дерюгу.
Места с третьего по пятое распределили между собой гонщики «Лидера», финишировав в следующем порядке:
3 место — Никита Фурник;
4 место — Александр Дерюга;
5 место — Андрей Одиница;
13 место — Кирилл Абсалямов.
Первое место в классе «Пионер Н» среди семи пилотов завоевал гонщик «Лидера» Станислав Дьячина.
Удачно дебютировал самый юный пилот команды Илья Гнатенко, который выступал в классе машин «Комер-микро» и который пришел к фишину шестым.
Следующий этап чемпионата Украины пройдёт с 31 июля по 2 августа на спорт комплексе «Лтава» в городе Полтава.