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26.07.2020  14:28   

Бывший врач Металлиста умер от СOVID-19

Антон Худаев, врач национальной сборной Украины по футболу и бывший врач харьковского «Металлиста», скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.


// Facebook

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

«Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», – говорится в сообщении.

Смерть наступила вечером 25 июля. Антону Худаеву было 48 лет.

Тэги:  смерть, коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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