26.07.2020 14:28

Бывший врач Металлиста умер от СOVID-19

Антон Худаев, врач национальной сборной Украины по футболу и бывший врач харьковского «Металлиста», скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.



// Facebook

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

«Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», – говорится в сообщении.



Смерть наступила вечером 25 июля. Антону Худаеву было 48 лет.