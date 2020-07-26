Бывший врач Металлиста умер от СOVID-19

Антон Худаев, врач национальной сборной Украины по футболу и бывший врач харьковского «Металлиста», скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook.
«Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», – говорится в сообщении.
Смерть наступила вечером 25 июля. Антону Худаеву было 48 лет.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви.
Выходные будут жаркими, без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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