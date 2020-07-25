Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил Прикарпатье (ВИДЕО)

25.07.2020 12:12

Желто-синие оформили убедительную победу - 3:1.

24 июля 2020 на стадионе Металлист в 26-м туре Чемпионата первой лиги желто-синие одержали победу над ФК Прикарпатье 3:1

Металлист 1925 (футболки желтые): Сидоренко, Шершень, Поспелов (к), Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Ермоленко 72), Ямполь, Дерек (Дехтяренко 83), Дмитренко (Романов 25 Банасевич 46), Лукас (Давыдов 84)

И. о главного тренера - Вячеслав Хруслов

Прикарпатье (футболки зеленые): Вульчин, Борисевич (к), Пастух, Француз, Секач, Вацеба (Дерби 63), Генык (Шпирка 76), Кузьмин Воробчак (Дитко 53), Семотюк (Цюцюра 68, Бойко 88), Барчук

Главный тренер - Владимир Ковалюк

Голы: Ямполь 39, с пенальти, Дерек 72, Ермоленко, 90 + 4 - Кузьмин 18.

В послематчевом комментарии исполняющий обязанности главного тренера Металлиста 1925 Вячеслав Хруслов, в частности, отметил :

"Я ребятам говорил, что игра будет сложно. Так и получилось, но они меня услышали. Пропустили нелепый мяч, хотя концентрация должна быть с первых минут. Хорошо то, что все так закончилось! Спасибо ребятам за победу, они их заслужили. ...Я видел, как ребята настроены на игру, видел их желание. Чтобы не случилось, всегда надо играть до конца. Они меня услышали и вот она - наша победа. ...Теперь у футболистов есть стимул, они поверили в себя. Но после трех поражений подряд нам было трудно - это факт".