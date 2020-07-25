Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил Прикарпатье (ВИДЕО)

Голы: Ямполь 39, с пенальти, Дерек 72, Ермоленко, 90 + 4 - Кузьмин 18.
В послематчевом комментарии исполняющий обязанности главного тренера Металлиста 1925 Вячеслав Хруслов, в частности, отметил :
"Я ребятам говорил, что игра будет сложно. Так и получилось, но они меня услышали. Пропустили нелепый мяч, хотя концентрация должна быть с первых минут. Хорошо то, что все так закончилось! Спасибо ребятам за победу, они их заслужили. ...Я видел, как ребята настроены на игру, видел их желание. Чтобы не случилось, всегда надо играть до конца. Они меня услышали и вот она - наша победа. ...Теперь у футболистов есть стимул, они поверили в себя. Но после трех поражений подряд нам было трудно - это факт".