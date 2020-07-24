24.07.2020 13:52

Водное поло. Харьковчане оформили чемпионский дубль

Харьковские спортсмены одержали победу на чемпионате Украины.



Водное поло. Харьковчане оформили чемпионский дубль



Сборная Харьковской области-1 досрочно выиграла два комплекта золотых медалей чемпионата Украины по водному поло

22 июля 2020 года в Каменском в бассейне «МиКомп» состоялся решающий матч сразу двух чемпионатов Украины по водному поло: среди команд высшей лиги и среди юниоров 2002 года рождения. Встречались сборная Харьковской области-1 и КЗ ЛОР ДУФК (Львов).

Харьковские ватерполисты опережали соперников на три очка в турнирной таблице, поэтому, в случае успеха, они досрочно становились победителями обоих чемпионатов.

Первые два периода прошли в равной борьбе и к большому перерыву сборная Харьковской области-1 вела только с разницей в один мяч 2:1 (голы у харьковчан забили Дмитрий Ашанин и Олег Кремса).

Далее преимущество подопечных Дмитрия Гуренко и Александры Мироненко стало возрастать и в результате команда выиграла с общим счетом 8:3.

Остальные голы у победителей провели Владимир Грабовский, Игнат Маймулин, Максим Горудко, Илья Митюрич, Дмитрий Ашанин и Олег Кремса.

Таким образом, харьковчане впервые за многие годы выиграли сразу два золотых комплектов наград — среди команд высшей лиги и среди юниоров 2002 года рождения.

Состав сборной Харьковской области-1: Вадим Ильченко, Александр Шевченко, Максим Горудко, Илья Митюрич, Максим Клунный, Владимир Грабовский, Дмитрий Ашанин, Олег Кремса, Игнат Маймулин (капитан команды), Григорий Онищенко, Антон Аргунов, Денис Кисленко, Владислав Романенко, Илья Роганов, Артем Петренко

Тренеры: Дмитрий Гуренко и Александра Мироненко.