24.07.2020 13:25

Пляжный волейбол. Под Харьковом - трехдневный открытый чемпионат (ФОТО)

В селе Коропово стартовал традиционный чемпионат Beach Volleyball-Коропов Хутор OPEN



//Харьковские известия

Каждое лето в селе Коропово, на берегу Северского Донца, проходят чемпионаты Украины и турниры по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

За главные трофеи соревнований сражаются сборные команды областей, городов, районов и спортивных школ, сообщили организаторы в группе мероприятия в Facebook.

23 июля 2020 года свой профессионализм и выдержку игроки показали в квалификационном турнире. Начало соревнований основной сетки запланировано на сегодня, 24 июля. Продлится он три дня и завершится 29 июля. Турнир проходит при поддержке «Блока Кернеса — Успешный Харьков».

Каждый день турнира к базе отдыха и обратно организован проезд:

24.07 в 07:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 20:00 из Короповых

25.07. в 10:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 21:00 из Короповых

26.07 в 10:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 17:00 из Короповых.