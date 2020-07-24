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24.07.2020  13:25   

Пляжный волейбол. Под Харьковом - трехдневный открытый чемпионат (ФОТО)

В селе Коропово стартовал традиционный чемпионат Beach Volleyball-Коропов Хутор OPEN


//Харьковские известия
Каждое лето в селе Коропово, на берегу Северского Донца, проходят чемпионаты Украины и турниры по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.
 
За главные трофеи соревнований сражаются сборные команды областей, городов, районов и спортивных школ, сообщили организаторы в группе мероприятия в Facebook.
 
23 июля 2020 года свой профессионализм и выдержку игроки показали в квалификационном турнире. Начало соревнований основной сетки запланировано на сегодня, 24 июля. Продлится он три дня и завершится 29 июля. Турнир проходит при поддержке «Блока Кернеса — Успешный Харьков».
 
Каждый день турнира к базе отдыха и обратно организован проезд:
 
24.07 в 07:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 20:00 из Короповых
 
25.07. в 10:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 21:00 из Короповых
 
26.07 в 10:00, метро Проспект Гагарина из Харькова. В 17:00 из Короповых.

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Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  пляжный волейбол, чемпионат, харьков
 
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