23.07.2020 16:47

Футбол. Ослабление карантина - болельщики возвращаются на трибуны, но постепенно

Стадионы будут заполнены на 25%, главное условие — соблюдение социальной дистанции.



//sportevents.kharkiv.ua

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал телеканалу «Футбол» о деталях возвращения болельщиков на трибуны стадионов. По его словам, пребывание фанатов на стадионах будет проходить при соблюдении правил и обязательных рекомендаций МОЗ Украины.

«Одновременно смогут находиться на трибунах 25% болельщиков от общего количества мест на стадионе. Важно, чтобы они находились на трибунах и придерживались социальной дистанции — минимум 1,5 метра.

Мы шли к этому постепенно. Сначала мы вернули сам чемпионат, сейчас мы решили до начала нового сезона ввести „пилот“ на три игры плей-офф.

Это все будет происходить с соблюдением правил и обязательных рекомендаций МОЗ Украины. Наши болельщики, уверен, покажут всем пример — как правильно соблюдать правила для сохранения своего здоровья», — рассказал Степанов.

Болельщики в Украине смогут посетить футбольный матч впервые с марта, когда прекратили все соревнования в стране из-за пандемии коронавируса. В конце мая футбольный сезон восстановили, но болельщиков на поединки не допускали.

Вчера президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о тестовом возвращении болельщиков на матчи украинских клубов. Болельщиков допустят на предстоящие матчи плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы, которые разыграют 25 и 29 июля.