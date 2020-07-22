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22.07.2020  12:57   

ММА. В Харькове прошел первый этап соревнований

Состоялся турнир по ММА ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”.


//sportevents.kharkiv.ua
18 июля 2020 года в Харькове после четырех месяцев карантина состоялся турнир по ММА ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”.
 
Этот турнир является первым отборочным этапом к финалу, который состоится в День города Харькова, 23 августа на главной площади города.
 
Президент лиги WWFC Владимир Тесля рассказал, что провести турнир в привычной для многих любителей ММА атмосфере пока невозможно, но руководство лиги решило адаптировать формат под нынешние реалии.
 
«Мы сумели провести турнир, показав всем, что возможно и придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, и не останавливать спортивную жизнь в стране. Уже в ближайшее время, 2 августа, харьковчане снова получат возможность насладиться зрелищными состязаниями среди бойцов-профессионалов и аматоров. Постараемся утолить аппетит зрителей к боям после длительного перерыва», — отметил президент лиги WWFC Владимир Тесля.
 
Ценители боевых искусств, смотревшие поединки первого этапа ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”, отметили настрой спортсменов, которые выходили в клетку с желанием показать бескомпромиссную волю к победе. В прелимах турнира свои навыки продемонстрировали атлеты из категории “Junior” в рамках турнира “Young Warriors”. После этого начались полуфиналы среди аматоров.
 
Результаты полуфиналов первого этапа ROAD to WWFC KHARKIV OPEN CUP:
 
Полуфиналы Любители 61 кг:
1. Борзило Александр единогласным решением судей победил Комарова Максима
2. Игорь Шмиголь болевым приемом в первом раунде победил Лавриненко Владислава
Полуфиналы Любители 77 кг:
3. Коломиец Кирилл техническим нокаутом в первом раунде победил Иськова Александра
4. Красножон Виталий раздельным решением судей победил Теплюка Вадима
Полуфиналы Профессионалы 66 кг:
5. Раць Иван техническим нокаутом в первом раунде победил Рябченко Александра
6. Горшечник Александр раздельным решением судей победил Федонова Александра
Полуфиналы Профессионалы 77 кг:
7. Мартынюк Николай единогласным решением судей победил Баркаря Андрея
8. Пинзул Павел техническим нокаутом в первом раунде победил Федченко Владислава
9. Финал Любители 61 кг: Борзило Александр нокаутом в первом раунде победил Игоря Шмиголя
10. Финал Любители 77 кг: Кирилл Коломиец техническим нокаутом в первом раунде победил Виталия Красножона
11. Финал Профессионалы 66 кг: Горшечник Александр техническим нокаутом в первом раунде победил Ивана Раця
12. Финал Профессионалы 77 кг: Пинзул Павел нокаутом в первом раунде победил Николая Мартынюка
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  мма, турнир, харьков
 
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