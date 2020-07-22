22.07.2020 12:57

ММА. В Харькове прошел первый этап соревнований

Состоялся турнир по ММА ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”.



//sportevents.kharkiv.ua

18 июля 2020 года в Харькове после четырех месяцев карантина состоялся турнир по ММА ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”.

Этот турнир является первым отборочным этапом к финалу, который состоится в День города Харькова, 23 августа на главной площади города.

Президент лиги WWFC Владимир Тесля рассказал, что провести турнир в привычной для многих любителей ММА атмосфере пока невозможно, но руководство лиги решило адаптировать формат под нынешние реалии.

«Мы сумели провести турнир, показав всем, что возможно и придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, и не останавливать спортивную жизнь в стране. Уже в ближайшее время, 2 августа, харьковчане снова получат возможность насладиться зрелищными состязаниями среди бойцов-профессионалов и аматоров. Постараемся утолить аппетит зрителей к боям после длительного перерыва», — отметил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Ценители боевых искусств, смотревшие поединки первого этапа ROAD to WWFC “KHARKIV OPEN CUP”, отметили настрой спортсменов, которые выходили в клетку с желанием показать бескомпромиссную волю к победе. В прелимах турнира свои навыки продемонстрировали атлеты из категории “Junior” в рамках турнира “Young Warriors”. После этого начались полуфиналы среди аматоров.

Результаты полуфиналов первого этапа ROAD to WWFC KHARKIV OPEN CUP:

Полуфиналы Любители 61 кг:

1. Борзило Александр единогласным решением судей победил Комарова Максима

2. Игорь Шмиголь болевым приемом в первом раунде победил Лавриненко Владислава

⠀

Полуфиналы Любители 77 кг:

3. Коломиец Кирилл техническим нокаутом в первом раунде победил Иськова Александра

4. Красножон Виталий раздельным решением судей победил Теплюка Вадима

⠀

Полуфиналы Профессионалы 66 кг:

5. Раць Иван техническим нокаутом в первом раунде победил Рябченко Александра

6. Горшечник Александр раздельным решением судей победил Федонова Александра

⠀

Полуфиналы Профессионалы 77 кг:

7. Мартынюк Николай единогласным решением судей победил Баркаря Андрея

8. Пинзул Павел техническим нокаутом в первом раунде победил Федченко Владислава

⠀

9. Финал Любители 61 кг: Борзило Александр нокаутом в первом раунде победил Игоря Шмиголя

10. Финал Любители 77 кг: Кирилл Коломиец техническим нокаутом в первом раунде победил Виталия Красножона

11. Финал Профессионалы 66 кг: Горшечник Александр техническим нокаутом в первом раунде победил Ивана Раця

12. Финал Профессионалы 77 кг: Пинзул Павел нокаутом в первом раунде победил Николая Мартынюка