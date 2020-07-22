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22.07.2020  12:34   

Стартувала реєстрація на новий сезон «Битви корпорацій»

Відкрилася реєстрація на VI сезон міського турніру «Битва корпорацій».


// city.kharkov.ua

Як повідомили організатори, традиційно змагання почнуться у другій половині вересня і складатимуться з 10 видів спорту.

Так, до Осіннього кубка увійдуть картинг, міні-футбол, стрітбол, настільний теніс, інтелектуальна гра «Mad Head», а до Весняного - боулінг, бадмінтон, спортивний покер/дартс, лазертаг, пляжний волейбол.

Вартість участі у змаганнях складає 18 тис. грн (для команд-учасниць сезону 2019/20 - 16 тис. грн).

З презентацією нового сезону можна ознайомитися тут.

Зареєструватися на участь у «Битві корпорацій» можна за посиланням або за телефоном: (093) 309-00-99.

Источник:   ХМР
 Тэги:  битва корпораций, харьков
 
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