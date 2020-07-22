Стартувала реєстрація на новий сезон «Битви корпорацій»

Відкрилася реєстрація на VI сезон міського турніру «Битва корпорацій».
Як повідомили організатори, традиційно змагання почнуться у другій половині вересня і складатимуться з 10 видів спорту.
Так, до Осіннього кубка увійдуть картинг, міні-футбол, стрітбол, настільний теніс, інтелектуальна гра «Mad Head», а до Весняного - боулінг, бадмінтон, спортивний покер/дартс, лазертаг, пляжний волейбол.
Вартість участі у змаганнях складає 18 тис. грн (для команд-учасниць сезону 2019/20 - 16 тис. грн).
З презентацією нового сезону можна ознайомитися тут.
Зареєструватися на участь у «Битві корпорацій» можна за посиланням або за телефоном: (093) 309-00-99.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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