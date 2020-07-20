"Волынь" получила преимущество из-за детской ошибки нашего игрока, - тренер Металлиста 1925 (ВИДЕО)

20.07.2020 16:19

Андрей Демченко считает ключевым моментом в неудачном матче удаление Османа.

19 июля 2020 года прошел 25 тур Чемпионата первой лиги в Луцке

«Волынь» обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0.

«Волынь» решила исход одного из центральных матчей туров против «Металлиста 1925», забив два гола на 70 и 71 минуте.

Харьковчане, игравшие с 63-й минуты вдесятером из-за удаления Османа, от такого потрясения отойти уже не смогли.

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрея Демченко отметил:

Что касается игры, то она нам сегодня давалась. Такой агрессии от соперника, которая была в Минае, мы сегодня не почувствовали, поэтому можно было играть. Мы были в тяжелой ситуации из-за дисквалификации и травмы, мы приехали в составе четырнадцати человек. Матч оставил неприятный осадок, ведь мы его проиграли 0: 2. К тому же, во втором тайме хозяева получили преимущество в виде красной карточки Александра империи. Я считаю, что к удаления игра нам давалась, мы могли получат победу, но красная карточка внесла коррективы. Возможно, это молодость. Играя на таком уровне, нужно анализировать свои действия, я имею в виду империи, на первой мину фол, во втором тайме ты делаешь такое же нарушение. Надо думать головой перед тем, как прыгать в ноги. Я его не виню, в такой ситуации может оказаться каждый. В общем, "Волынь" получила преимущество из-за детской ошибки нашего игрока. Вы все видели на футбольном поле - равная игра с равным количеством моментов.