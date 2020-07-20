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20.07.2020  16:19   

"Волынь" получила преимущество из-за детской ошибки нашего игрока, - тренер Металлиста 1925 (ВИДЕО)

Андрей Демченко считает ключевым моментом в неудачном матче удаление Османа.


//metalist1925.com
19 июля 2020 года прошел 25 тур Чемпионата первой лиги в Луцке
 
«Волынь» обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0.
 
«Волынь» решила исход одного из центральных матчей туров против «Металлиста 1925», забив два гола на 70 и 71 минуте.
 
Харьковчане, игравшие с 63-й минуты вдесятером из-за удаления Османа, от такого потрясения отойти уже не смогли.
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрея Демченко отметил: 
 
Что касается игры, то она нам сегодня давалась.  Такой агрессии от соперника, которая была в Минае, мы сегодня не почувствовали, поэтому можно было играть.  Мы были в тяжелой ситуации из-за дисквалификации и травмы, мы приехали в составе четырнадцати человек.  Матч оставил неприятный осадок, ведь мы его проиграли 0: 2.  К тому же, во втором тайме хозяева получили преимущество в виде красной карточки Александра империи.  Я считаю, что к удаления игра нам давалась, мы могли получат победу, но красная карточка внесла коррективы.  Возможно, это молодость.  Играя на таком уровне, нужно анализировать свои действия, я имею в виду империи, на первой мину фол, во втором тайме ты делаешь такое же нарушение.  Надо думать головой перед тем, как прыгать в ноги.  Я его не виню, в такой ситуации может оказаться каждый.  В общем, "Волынь" получила преимущество из-за детской ошибки нашего игрока.  Вы все видели на футбольном поле - равная игра с равным количеством моментов.
 

 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  спорт, футбол, харьков, металлист 1925, волынь
 
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