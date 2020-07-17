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17.07.2020  15:12   

Теннис. Харьковчанка Анастасия Шошина - в четверке сильнейших турнира

В четвертьфинале украинка выбила из турнира Майю Хвалинску.


//xsport.ua

На грунтовом показательном грунтовом турнире Mistrzostwa Polski (Польша), продолжает успешно выстпать харьковчанка Анастасия Шошина.

В четвртьфинальном поединке теннисистка в двухчасовом матче одолела хозяйку кортов Майю Хвалинску со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

В четверке сильнейших Анастасия встретится по победителем польского дерби  Катажина Питер - Йоанна Завадска.

 

Тэги:  теннис, шошина, харьков, спорт, польша, турнир
 
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