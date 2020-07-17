Теннис. Харьковчанка Анастасия Шошина - в четверке сильнейших турнира

В четвертьфинале украинка выбила из турнира Майю Хвалинску.
На грунтовом показательном грунтовом турнире Mistrzostwa Polski (Польша), продолжает успешно выстпать харьковчанка Анастасия Шошина.
В четвртьфинальном поединке теннисистка в двухчасовом матче одолела хозяйку кортов Майю Хвалинску со счетом 6:2, 1:6, 6:3.
В четверке сильнейших Анастасия встретится по победителем польского дерби Катажина Питер - Йоанна Завадска.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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