14.07.2020 17:43

Футбол. Матч «Металлист 1925» — «Авангард» пройдет в прямом эфире

14 июля 2020 года «Металлист 1925» проведет очередной поединок в рамках чемпионата Первой лиги



//metalist1925.com

В матче 24 тура команда дома сыграет с краматорским «Авангардом».

Трансляция матча состоится на телеканале «Футбол 3».

Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом варианте на официальном сайте «Металлиста 1925».

Составы команд будут опубликованы за 30 минут до стартового свистка арбитра.

Напоминаем, матч «Металлист 1925» — «Авангард» на стадионе «Металлист» в Харькове состоится 14 июля 2020 года в 19:00.