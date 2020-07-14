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14.07.2020  17:43   

Футбол. Матч «Металлист 1925» — «Авангард» пройдет в прямом эфире

14 июля 2020 года «Металлист 1925» проведет очередной поединок в рамках чемпионата Первой лиги


//metalist1925.com
В матче 24 тура команда дома сыграет с краматорским «Авангардом».
 
Трансляция матча состоится на телеканале «Футбол 3».
 
Кроме того, следить за ходом игры можно будет и в текстовом варианте на официальном сайте «Металлиста 1925».
 
Составы команд будут опубликованы за 30 минут до стартового свистка арбитра.
 
Напоминаем, матч «Металлист 1925» — «Авангард» на стадионе «Металлист» в Харькове состоится 14 июля 2020 года в 19:00.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, футбол, харьков
 
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