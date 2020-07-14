Главная Новости Спорт Атлетическое многоборье. В Харькове прошли соревнования нацгвардейцев (ФОТО)
14.07.2020  16:59   

Атлетическое многоборье. В Харькове прошли соревнования нацгвардейцев (ФОТО)

В соревнованиях участвовали команды воинских частей из Харькова, Сум, Мариуполя и Славянска.


//sportevents.kharkiv.ua
В Харькове, на базе воинской части 3017, прошли соревнования по атлетического многоборью среди подразделений Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. В соревнованиях участвовали 30 нацгвардейцев в пяти командах воинских частей из Харькова, Сум, Мариуполя и Славянска, — сообщает пресс-служба объединения.
 
Соревнования проходили в два этапа: первый этап включал в себя непрерывный комплекс упражнений, второй этап — эстафету.
 
При этом, комплекс упражнений был озвучен накануне соревнований, что стимулирует многоборцев быть физически подготовленными по различным дисциплинам.
 
По результатам соревнований, первое место заняла команда воинские части 3005, второе место -команда воинской части 3017, а на третьем — команда воинской части 3035.
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  атлетика, многоборье, харьков, нацгвардейцы
 
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