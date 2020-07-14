14.07.2020 16:59

Атлетическое многоборье. В Харькове прошли соревнования нацгвардейцев (ФОТО)

В соревнованиях участвовали команды воинских частей из Харькова, Сум, Мариуполя и Славянска.



//sportevents.kharkiv.ua

В Харькове, на базе воинской части 3017, прошли соревнования по атлетического многоборью среди подразделений Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. В соревнованиях участвовали 30 нацгвардейцев в пяти командах воинских частей из Харькова, Сум, Мариуполя и Славянска, — сообщает пресс-служба объединения.

Соревнования проходили в два этапа: первый этап включал в себя непрерывный комплекс упражнений, второй этап — эстафету.

При этом, комплекс упражнений был озвучен накануне соревнований, что стимулирует многоборцев быть физически подготовленными по различным дисциплинам.

По результатам соревнований, первое место заняла команда воинские части 3005, второе место -команда воинской части 3017, а на третьем — команда воинской части 3035.