Атлетическое многоборье. В Харькове прошли соревнования нацгвардейцев (ФОТО)

В соревнованиях участвовали команды воинских частей из Харькова, Сум, Мариуполя и Славянска.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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