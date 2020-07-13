13.07.2020 16:19

Футбол. «Металлист 1925» обвинил «Минай» в нарушении карантина (ФОТО)

Желто-синие опубликовали примеры нарушения правила карантина со стороны «Миная» во время очной встречи команд.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковский клуб недоволен ситуацией в Минае.

«Перед отчетной игрой „Металлист 1925“ сообщил делегату УАФ Мирону Бицю о том, что во время матча на территории стадиона возможно массовое нарушение санитарных мероприятий, которые правительство Украины ввело в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Он, как официальное лицо матча и представитель УАФ, получил официальное письмо, которое показало протест нашего клуба против произвола принимающей стороны. К этому был направлен соответствующий документ в Украинскую ассоциацию футбола.

Впрочем, никакой реакции представителя национальной ассоциации, ни ответа от самого УАФ „Металлист 1925“ до сих пор не получил.

На входе на стадион „Минай-Арена“ не проводился температурный скрининг. Приехав на стадион, наша команда могла свободно передвигаться по его периметру.

На трибунах стадиона (это видно на матчевых фотографиях) находились малолетние лица (визуально — шести-восьми лет). Об использовании средств индивидуальной защиты речи не было.

Более того, встречал команду на ужгородском вокзале водитель клубного автобуса „Минай“, который не использовал средства индивидуальной защиты и особо этого не хотел делать даже после замечаний наших врачей.

За забором одной из трибун течение домашних матчей „Миная“ находятся люди, которые не придерживаются никаких правил карантина. Конечно, можно сказать, что они находятся за пределами стадиона, но, в таком случае, где находится табло?

Прилегающая территория является территорией, за которую ответственность несет клуб-хозяин.

„Минай“ в очередной раз нарушает правила карантина и подвергает опасности участников матчей и болельщиков, которые по каким-то непонятным причинам находятся на трибуне.

Если мы — команды профессиональной футбольной лиги — члены одной футбольной семьи, то только вместе мы должны делать все, чтобы снизить риски и побороть эту опасную болезнь», — говорится в обращении клуба.

Напомним, что завтра, 14 июля - поединок Металлиста 1925 с Авангардом.