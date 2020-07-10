10.07.2020 19:01

Туннель Металлиста поменяли на туннель стадиона Шальке - коронавирус лишил Харьков международного турнира

Оба клуба повязаны с угольным производством, но в Харьков не поедут.



://facebook.com

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы в сезоне-2019/20 состоятся в Германии. Одним из городов принимающим финальный турнир, станет и Гельзенкирхен.

Играть здесь будут на домашнем стадионе Шальке - Арене АуфШальке.

Официальный сайт УЕФА выложил фото туннеля на этом стадионе, который является данью угольному прошлому города, и подписал его:

"Туннель на стадионе Шальке - делает его подходящим местом для матчей донецкого Шахтера, которые также являются "горняками". Если Шахтер пройдет Вольфсбург, он будет иметь шансы сыграть здесь".

Свое мнение, касаемо жеребьевки четвертьфиналов, высказал главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

В случае, если "горняки" пройдут немецкого соперника и выйдут в 1/4, то им предстоит встретиться с победителем пары Базель - Айнтрахт. В первом матче швейцарцы выиграли 3:0.

Если "горняки" пройдут и Вольфсбург, и соперника по 1/4 финала, то в полуфинале встретятся с победителем группы Интер/Хетафе/Байер/Рейнджерс.

Все матчи завершающих стадий Лиги Европы пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Четвертьфинальные поединки запланированы на 10-11 августа.