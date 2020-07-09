09.07.2020 13:31

Динамо в серии послематчевых пенальти вырвало у Ворсклы Кубок Украины

Впервые финал Кубка Украины по футболу, по известным причинам, прошел при пустых трибунах и начался с минуты молчания.



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Таким образом команды почтили память легендарного футболиста «Динамо» Владимира Трошкина.

Мотивация выиграть Кубок зашкаливала у обеих команд. Подопечные Алексея Михайличенко таким образом могли реабилитироваться за неудачный сезон, а «Ворскла», кроме трофея, боролась за прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Помимо всего прочего, полтавский клуб пообещал игрокам в случае успеха выплатить на команду 1 миллион евро премиальных. Сам клуб тоже мог существенно улучшить свое финансовое положение: только за попадание в еврокубки «Ворскла» заработала бы в 6 раз больше. В общем, важность успеха для полтавчан невозможно переоценить.

Что касается составов, то место в воротах «Динамо» занял Бущан. Форварды Соль и Русин остались на скамейке запасных, а со старта на острие атаки играл Вербич. Также стоит отметить, что второй раз кряду в старте вышел молодой центрбек Сирота.

Наставник «Ворсклы» Максимов выставил оптимальный состав, ведь накануне дал отдых основным игрокам, выпустив на игру чемпионата против «Львова» молодежный состав. Герой кубкового полуфинала Павел Исенко ждал послематчевых пенальти вместе с игроками запаса.

Уже на 10-й минуте «Ворскла», которую считали аутсайдером, повела в счете. После розыгрыша углового Кане навесил в штрафную «Динамо», Сидорчук упустил Степанюка, и Руслану на дальней штанге оставалось просто отправить мяч в незащищенные ворота.

«Динамо», как и положено фавориту, играло первым номером. Еще в первой половине тайма киевляне несколько раз могли сравнять счет, но Ризнык показывал надежную игру и спасал команду. А на 28-й минуте даже вратарь полтавчан оказался бессилен, когда Вербичу в штрафной с разворота позволили пробить в дальний угол – 1:1.

В этот раз без лотереи обладателя трофея определить не удалось. Но и не получил своего шанса Исенко. Юрий Максимов похоже, схитрил, и оставил Ризныка. И время показало, что это решение было ошибочным.

В серии пенальти команды не ошибались по семь ударов кряду. А затем Бущан взял удар Сапая, а Ризнык потащил удар Миколенко. И все-таки «Динамо» победило. Баенко не попал по воротам, а Шабанов не сплошал.

Второй финал Кубка для «Ворсклы» стал неудачным, а «Динамо» все-таки компенсировало провальный сезон завоеванным трофеем.

Причем это произошло впервые за минувшие пять лет.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко в своем интервью после финального свистка заявил, что команда, хотя и гарантировала себе место в групповом турнире Лиги Европы, но не будет праздновать эту победу. На кону - борьба за выход в Лигу чемпионов.