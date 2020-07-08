Разрываемые на части будут молить о чуде - комментарии дерби на Металлисте

Иван Гецко: «Или «Динамо» разорвет «Ворсклу» в первом тайме, или Исенко опять сделает чудо в серии пенальти»
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла».
«У меня есть два прогноза по счету. Первый: Киев просто разорвет Полтаву еще в первом тайме.
Второй – будет серия пенальти и молодой вратарь «Ворсклы» Исенко опять сделает чудо, принеся полтавчанам титул», – сказал Гецко.
Матч начнется в 21.30.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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