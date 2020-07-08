08.07.2020 18:36

Разрываемые на части будут молить о чуде - комментарии дерби на Металлисте

Иван Гецко: «Или «Динамо» разорвет «Ворсклу» в первом тайме, или Исенко опять сделает чудо в серии пенальти»



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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла».

«У меня есть два прогноза по счету. Первый: Киев просто разорвет Полтаву еще в первом тайме.

Второй – будет серия пенальти и молодой вратарь «Ворсклы» Исенко опять сделает чудо, принеся полтавчанам титул», – сказал Гецко.

Матч начнется в 21.30.