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07.07.2020  16:52   

Динамо отправилось в Первую столицу на финал Кубка Украины: Миколенко и Цыганков - в списке

Во вторник «Динамо» отправилось в Харьков, где 8-го июля команда Алексея Михайличенко проведет матч финала Кубка Украины против «Ворсклы».


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В списке киевлян на игру присутствуют защитники Денис Попов и Виталий Миколенко, которые из-за травм пропустили поединок УПЛ с «Шахтером».

Кроме того, в заявке есть Виктор Цыганков. Лидер команды также из-за травмы не играл в предыдущей встрече. Вместе с партнерами поехал и Никита Бурда, который не играл за первую команду «Динамо» с 22 сентября прошлого года.

Из 24-х футболистов в заявку на матч попадут 20 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  динамо, кубок, харьков, дерби, ворскла, полтава
 
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