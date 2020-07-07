Динамо отправилось в Первую столицу на финал Кубка Украины: Миколенко и Цыганков - в списке

Во вторник «Динамо» отправилось в Харьков, где 8-го июля команда Алексея Михайличенко проведет матч финала Кубка Украины против «Ворсклы».
В списке киевлян на игру присутствуют защитники Денис Попов и Виталий Миколенко, которые из-за травм пропустили поединок УПЛ с «Шахтером».
Кроме того, в заявке есть Виктор Цыганков. Лидер команды также из-за травмы не играл в предыдущей встрече. Вместе с партнерами поехал и Никита Бурда, который не играл за первую команду «Динамо» с 22 сентября прошлого года.
Из 24-х футболистов в заявку на матч попадут 20 игроков.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;
Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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