Почетная харьковчанка попала на обложку журнала о самых богатых людях планеты (ФОТО)

Элина Свитолина на обложке журнала Forbes оказалась в рубрике «Девушки, которые сделали себя сами»
еннисистка Элина Свитолина попала на обложку авторитетного журнала Forbes. Темой номера стали «девушки, которые сделали себя сами».
Первая ракетка Украины в 2019 году стала одной из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американского «Forbes».
Большую часть заработанных на корте миллионов теннисистка планирует потратить на то, чтобы взойти на первую строчку теннисного олимпа. пока ей удавалось ставать лишь третьей.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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