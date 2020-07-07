Главная Новости Спорт Почетная харьковчанка попала на обложку журнала о самых богатых людях планеты (ФОТО)
07.07.2020  16:34   

Почетная харьковчанка попала на обложку журнала о самых богатых людях планеты (ФОТО)

Элина Свитолина на обложке журнала Forbes оказалась в рубрике «Девушки, которые сделали себя сами»


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еннисистка Элина Свитолина попала на обложку авторитетного журнала Forbes. Темой номера стали «девушки, которые сделали себя сами».

Первая ракетка Украины в 2019 году стала одной из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американского «Forbes».

Большую часть заработанных на корте миллионов теннисистка планирует потратить на то, чтобы взойти на первую строчку теннисного олимпа. пока ей удавалось ставать лишь третьей.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  теннис, харьков, почетная, свитолина, турнир
 
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