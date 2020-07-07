07.07.2020 16:34

Почетная харьковчанка попала на обложку журнала о самых богатых людях планеты (ФОТО)

Элина Свитолина на обложке журнала Forbes оказалась в рубрике «Девушки, которые сделали себя сами»



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еннисистка Элина Свитолина попала на обложку авторитетного журнала Forbes. Темой номера стали «девушки, которые сделали себя сами».

Первая ракетка Украины в 2019 году стала одной из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американского «Forbes».

Большую часть заработанных на корте миллионов теннисистка планирует потратить на то, чтобы взойти на первую строчку теннисного олимпа. пока ей удавалось ставать лишь третьей.