07.07.2020 14:50

Харьковчанка не сумела выйти в полуфинал турнира в Швейцарии

Первая ракетка Украины Элина Ситолина потерпела поражение в своем третьем матче на выставочном турнире в Швейцарии Elle Spirit Open



Элина Свитолина / Getty Images

Свитолина уступила Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 и не сумела выйти из группы в полуфинал. Напомним, накануне Свитолина выиграла и проиграла по матчу на турнире в Швейцарии.

Первый матч прошел против 284-й ракетки мира Симоны Вальтрет, в котором Элина потерпела поражение. Во второй же игре Свитолина оказалась сильнее Штефани Фегеле (109-й номер мирового рейтинга).

Матчи проходили на грунте.