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07.07.2020  14:50   

Харьковчанка не сумела выйти в полуфинал турнира в Швейцарии

Первая ракетка Украины Элина Ситолина потерпела поражение в своем третьем матче на выставочном турнире в Швейцарии Elle Spirit Open


Элина Свитолина / Getty Images

Свитолина уступила Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 и не сумела выйти из группы в полуфинал. Напомним, накануне Свитолина выиграла и проиграла по матчу на турнире в Швейцарии.

Первый матч прошел против 284-й ракетки мира Симоны Вальтрет, в котором Элина потерпела поражение. Во второй же игре Свитолина оказалась сильнее Штефани Фегеле (109-й номер мирового рейтинга).

Матчи проходили на грунте.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  свитолина возврат, турнир, харьков, швейцария, грунт
 
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