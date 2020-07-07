Харьковчанка не сумела выйти в полуфинал турнира в Швейцарии

Первая ракетка Украины Элина Ситолина потерпела поражение в своем третьем матче на выставочном турнире в Швейцарии Elle Spirit Open
Свитолина уступила Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 и не сумела выйти из группы в полуфинал. Напомним, накануне Свитолина выиграла и проиграла по матчу на турнире в Швейцарии.
Первый матч прошел против 284-й ракетки мира Симоны Вальтрет, в котором Элина потерпела поражение. Во второй же игре Свитолина оказалась сильнее Штефани Фегеле (109-й номер мирового рейтинга).
Матчи проходили на грунте.
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Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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