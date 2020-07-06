06.07.2020 17:37

Почетный харьковчанин дал сенсационный прогноз на бой украинского чемпиона

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик обсудил предстоящий бой за объединение титулов в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 11 КО).



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Как сообщалось ранее, поединок состоится в сентябре.

«Лопесу следует отдать должное, но ему еще никогда не доводилось встречаться в ринге с по-настоящему тяжелой оппозицией, какая была у Ломаченко.

Однако Теофимо очень опасен. Он может ударить. Он умеет боксировать. Как мне кажется, если он не сможет финишировать Ломаченко в первых 5 раундах, то во второй половине боя Теофимо столкнется с большими проблемами. Он будет грозным в начале схватки, так как обладает мощным ударом, и, возможно, у него есть шанс поймать Ломаченко.

Но если у него не получится, он начнет терять надежду. Как вы считаете, что произойдет в таком случае во второй половине боя? Ломаченко примется разбирать его по частям.

Я не общался с Ломаченко касательно того, что он собирается делать в этом бою, однако ясно одно – Ломаченко не будет торопить события. Я думаю, он будет намеренно тянуть время, чтобы затащить Лопеса в поздние раунды. Василий прекрасно знает, как это делать, и у него обязательно это получится.

Во второй половине боя Ломаченко начнет делать свою работу за счет своего колоссального опыта. Он прошел через огромное множество 12-раундовых поединков, и он способен пройти даже 20 раундов, если захочет. Он никогда не устает.

Теофимо невероятно крепкий парень. Он довольно крупный для этого дивизиона. Но после 5-6 раундов он превратится в обыкновенного бойца», – сказал Гвоздик.