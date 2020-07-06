Финал Кубка Украины пройдет в Харькове несмотря на запрет и «слезные» просьбы фанатов Динамо

Дважды переносимый финал Кубка Украины должен пройти в Харькове без зрителей, несмотря на просьбы фанатов Динамо Киев но на стадион пустят не более 230 человек с учетом прессы, как этого требует медицинский протокол Минздрава.
Финальный матч Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла» по-прежнему планируют провести в Харькове, несмотря на запрет в городе мероприятий с участием более 10 человек, сообщает Sport Arena.
Об этом есть соответствующая договоренность с городскими властями.
Болельщиков на матч не пустят, несмотря на обращение «Динамо» в УАФ и Минздрав с просьбой провести матч со зрителями.
На стадион «Металлист» будут допущены не более 230 человек с учетом прессы, как этого требует медицинский протокол Минздрава.
Матч «Динамо» – «Ворскла» запланирован на 8 июля.
Место проведения финального матча уже дважды переносили из-за эпидемиологической ситуации. Изначально он должен был пройти в Тернополе, затем во Львове.
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В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
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