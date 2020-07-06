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06.07.2020  12:35   

Харьковские футболистки попали в десятку лучших в мире

Игрок женского ФК «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко, а также экс-игрок клуба Ольга Овдийчук признаны одними из лучших по результатам опроса портала «Futebol Feminino Alternativo».


// ХОГА
В июне основатель портала Виктор Хьюго, который специализируется на женском футболе, запустил голосование среди болельщиков, журналистов и экспертов, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в сборной своей страны. По результатам опроса в рейтинг попали два игрока сборной Украины.

Нападающая «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко заняла восьмое место, а экс-игрок харьковского клуба Ольга Овдийчук, которая сейчас защищает цвета испанского «Атлетико Мадрид», заняла седьмое место.

Лидером рейтинга стала футболистка сборной Замбии и китайского клуба «Шанхай» Барбара Банда. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  футбол, харьков
 
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