05.07.2020 12:32

Харьковчане эффектным голос укрепили лидерство

Команда «Металлист 1925» добилась очередной победы в первенстве Украине среди клубов Первой лиги.



https://metalist1925.com/

В рамках 22 тура сезона в гости к подопечным Андрея Демченко пожаловал «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней, что в Полтавской области. Встреча команд в первом круге текущего сезона завершилась волевой победой «1925-х», забивших два переломных гола в заключительные 10 минут поединка – 2:1. Удивительно: аналогичный счет принесла в повторная игра команд, и вновь в ней первенствовали харьковчане.

Уже на седьмой минуте встречи команду Демченко вперед вывел Дерек, точно замкнувший прострел Дмитренко. 1:0. Вел в счете «Металлист 1925» до 23 минуты, пока в ворота не был назначен 11-метровый за фол голкипера Сидоренко на Хомченко. Корольков с «точки» не промахнулся, и командам пришлось начать выяснение отношений заново – 1:1.

Однако уже через семь минут мяч во второй раз за игру оказался в воротах горишнеплавненцев. Романов эффектным ударом переправил сферу в цель, застав голкипера гостей врасплох. 2:1.

Вскоре после этого воспитанник школы легендарного «Металлиста» Лозовой мог вновь сравнять результат в матче, но мяч после его удара попал в перекладину. А на 37 минуте «Горняк-Спорт» остался вдесятером после удаления Дяченко. Получив численный перевес, игроки «Металлиста 1925» вторую половину матча провели не так убедительно, как первую, но победный результат сохранили.

Выиграв, харьковская команда с 44 очками в активе сохранила за собой первое место в таблице Первой лиги. Столько же пунктов и у «Ингульца» из Петрово. Третья позиция и 43 очка при одной игре в запасе у «Агробизнеса» из Волочиска. Далее идут «Волынь» (42 пункта), «Минай» (41) и «Рух», у которого 40 очка, но сыграно на два матча меньше.

10 июля «1925-е» сыграют на выезде с «Минаем».