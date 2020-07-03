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03.07.2020  19:48   

Женские футбольные команды Харькова с понедельника официально выйдут на игру

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил решение о возобновлении Чемпионата Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги сезона 2019/2020 годов.


://womensfootball.com.ua

Рассмотрев решение Комитета женского футбола от 26.06.2020 и внесении изменений в регламент соревнований сезона-2019/2020, письмо Министерства здравоохранения Украины № 26-04 / 18117 / 2-20 от 01.07.2020, Исполком УАФ решил:

обновитьЧемпионат Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги сезона 2019-2020 годов в формате согласно Регламенту соревнований (с соответствующими изменениями) с общим количеством участников до 200 человек и разрешить проведение матчей Чемпионата Украины Высшей лиги сезона 2019-2020 годов при условии обязательного соблюдение рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий

Возобновление соревнований в Высшей лиге запланирован на 06 июля, а датой последнего тура определены 31 июля. За этот промежуток 6 команд (Жилстрой-1, Жилстрой-2, Восход, Мариуполь, Пантеры, Ятрань), которые официально подтвердили участие, сыграют 5 игровых туров.

Источник:   Женский футбол Украины
 Тэги:  футбол, харьков, женский, матчи
 
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