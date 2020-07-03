Главная Новости Спорт Киевское Динамо официально просит нарушить карантин на футбольном кубковом дерби в Харькове
03.07.2020  16:26   

Киевское Динамо официально просит нарушить карантин на футбольном кубковом дерби в Харькове

Клуб солидарен со своими фанатами и просит позволить им посмотреть матч 8 июля с трибун, в нарушение предусмотренных карантинных мероприятий.


// isport

Динамо обратилось к УАФ и МОЗ с просьбой пустить фанатов на матч финала Кубка Украины, в котором команда встретиться с Ворсклой.

Клуб ссылается на обращения болельщиков, которые просят поспособствовать решению вопроса о посещении финала турнира. "Бело-синие" солидарны со своими фанатами и просит выделить несколько секторов для болельщиков, а также обещает придерживаться мер безопасности и условияй медицинского протокола.

"Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольний клуб Динамо просит УАФ и МОЗ серьезно отнестись к решению этого вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на возможности присутствия зрителей на трибунах во время матчей, и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Ми направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса", - говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Напомним, что финал Кубка Украины, в котором встретятся Динамо и Ворскла, состоится в Харькове.

Источник:   isport
 Тэги:  спорт, матч, харьков, стадион, металлист, карантин, моз
 
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