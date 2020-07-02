02.07.2020 16:58

Харьковский футбольный клуб поздравил спортивных журналистов с юбилейным профессиональным праздником

2 июля во всем мире 25-й раз отмечают День спортивного журналиста.



://metalist1925.com

Этот профессиональный праздник работников СМИ стал официальным в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Через свою официальную страничку ФК «Металлист 1925W поздравил юбиляров с праздником.

«ФК "Металлист 1925" поздравляет всех спортивных журналистов с профессиональным праздником. Желаем вам всегда оставаться профессионалами, любить свою работу и получать от нее только положительные эмоции. Пусть каждый день и каждый спортивное событие дарят только хорошие новости и поводы для гордости! С праздником вас!" - говорится в сообщении харьковских спортсменов.