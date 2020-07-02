Харьковский футбольный клуб поздравил спортивных журналистов с юбилейным профессиональным праздником

2 июля во всем мире 25-й раз отмечают День спортивного журналиста.
Этот профессиональный праздник работников СМИ стал официальным в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
Через свою официальную страничку ФК «Металлист 1925W поздравил юбиляров с праздником.
«ФК "Металлист 1925" поздравляет всех спортивных журналистов с профессиональным праздником. Желаем вам всегда оставаться профессионалами, любить свою работу и получать от нее только положительные эмоции. Пусть каждый день и каждый спортивное событие дарят только хорошие новости и поводы для гордости! С праздником вас!" - говорится в сообщении харьковских спортсменов.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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