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02.07.2020  16:58   

Харьковский футбольный клуб поздравил спортивных журналистов с юбилейным профессиональным праздником

2 июля во всем мире 25-й раз отмечают День спортивного журналиста.


://metalist1925.com

Этот профессиональный праздник работников СМИ стал официальным в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Через свою официальную  страничку ФК «Металлист 1925W поздравил юбиляров с праздником.

«ФК "Металлист 1925" поздравляет всех спортивных журналистов с профессиональным праздником. Желаем вам всегда оставаться профессионалами, любить свою работу и получать от нее только положительные эмоции. Пусть каждый день и каждый спортивное событие дарят только хорошие новости и поводы для гордости! С праздником вас!" - говорится в сообщении харьковских спортсменов.

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  спорт, харьков, металлист, поздравления
 
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