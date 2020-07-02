02.07.2020 15:06

Почетная харьковчанка поедет подработать в Швейцарию

На выходных Первая ракетка Украины выступит на первом, после карантина на турнире в Швейцарии.



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Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире Le Elle Spirit Open. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир состоится в швейцарском городе Монтре и пройдет с 3 по 5 июля.

Известно, что на Elle Spirit Open сыграют восемь теннисисток, среди которых, кроме Свитолиной, также хорватка Донна Векич, швейцарки Виктория Голубич и представительница Польши Ига Свентек.

Для Элины эти соревнования станут первыми после коронавирусной паузы. Напомним, что в последний раз Свитолина выходила на корт еще в начале марта. Тогда первая ракетка Украины одолела Марию Боузкову в финале турнира WTA в Монтеррее (Мексика).