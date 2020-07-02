02.07.2020 13:40

Харьковчанки попали в топ-10 футболисток мира

Представительницы харьковских женских футбольных команд Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко вошли, по результатам голосования, в топ-10 лучших футболисток в мире.



ФОТО: Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко

В июне создатель сайта Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосование всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно харьковские полузащитники Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала

ХАрьковчанка, а теперь игрок мадридского Атлетико Ольга Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а капитан сборной Украины и игрок харьковского Жилстроя-1 Дарья Апанащенко стала восьмой с 337 голосами.

Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса.

Топ-10 по результатам голосования

1. Барбара Банда (Замбия).

2. Джилл Рорд (Нидерланды).

3. Андресса Алвеш (Бразилия).

4. Беатрис Дзанератто (Бразилия).

5. Зена Колман (Намибия).

6. Тамирес (Бразилия)

7. Ольга Овдийчук (Украина).

8. Дарья Апанащенко (Украина).

9. Деяна Кастельянос (Венесуэла).

10. Мануэла Джулиано (Италия).