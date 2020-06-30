30.06.2020 14:34

Почетная харьковчанка оказалась в заявке на американские турниры

Лучшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская смогли попасть в предварительную заявку турниров американской серии.



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Первой чемпионат должен начаться 10 августа, однако до сих пор неизвестна место проведения. Следом за ним 21 числа состоится турнир Western & Southern Open, которой обычно проводится в Цинцинатти, однако из-за коронавируса пройдет в Нью-Йорке.

31 августа пройдет главный турнир лета – Открытый чемпионат США.

Ранее сообщалось, Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 105-ю строчку, выиграла турнир European Men’s and Women’s Pro Tennis Series.