Почетная харьковчанка оказалась в заявке на американские турниры

Лучшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская смогли попасть в предварительную заявку турниров американской серии.
Первой чемпионат должен начаться 10 августа, однако до сих пор неизвестна место проведения. Следом за ним 21 числа состоится турнир Western & Southern Open, которой обычно проводится в Цинцинатти, однако из-за коронавируса пройдет в Нью-Йорке.
31 августа пройдет главный турнир лета – Открытый чемпионат США.
Ранее сообщалось, Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 105-ю строчку, выиграла турнир European Men’s and Women’s Pro Tennis Series.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
влажность:
давление:
ветер: