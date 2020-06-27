Под Харьковом загорелся мусорный полигон

Спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов Купянском районе.
26 июня в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «ЭКО-СЕРВИС», что по адресу: с. Осиново, Купянский район области.
К месту пожара немедленно прибыл районный пожарно-спасательное подразделение 44-й Государственной части ГСЧС на одной автоцистерне. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 60 кв.м. Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить значительное распространение пламени на значительную площадь.
Общими силами огонь локализовали уже в 16:35. Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 18:15, когда пожар удалось полностью укротить.
Причиной пожара устанавливается.
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